В Москве слова Рубио расценили как понимание перспектив изъятия активов России

ТАСС: США уже осознают, чем чревато изъятие активов России для Запада
Сергей Булкин/РИА Новости

В Москве заявления госсекретаря США Марко Рубио расценивают как первые признаки осознания в Соединенных Штатах потенциальных негативных последствий для Запада в случае реализации сценария с российскими активами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный дипломатический источник.

«У нас складывается впечатление, что американская сторона начинает понимать: есть варианты действий, подрывающие, дестабилизирующие и разрушающие международную финансово-экономическую систему, которую те же США на протяжении последних десятилетий выстраивали самым инициативным образом», — подчеркнул собеседник агентства, комментируя интервью Рубио.

13 ноября Рубио отметил, что перспектива конфискации замороженных российских активов западными странами чревата непредсказуемыми последствиями. Данное заявление он сделал, комментируя итоги встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран G7 в Онтарио, Канада.

Дипломат воздержался от конкретных заявлений, подчеркнув, что пока не уполномочен делать официальные заявления по данному вопросу. Отвечая на вопрос о присоединении США к европейским инициативам по конфискации российских активов, дипломат отметил, что этими вопросами занимается министр финансов США Скотт Бессент. Рубио также указал на наличие «пары стран», выступающих против реализации подобного плана.

Ранее в Евросоюзе не приняли решение по экспроприации российских активов.

