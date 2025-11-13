На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США допустили негативные последствия после конфискации активов России

Рубио: конфискация активов России грозит непредвиденными последствиями
Kent Nishimura/Reuters

Возможная конфискация замороженных на Западе активов России может привести к непредвиденным последствиям. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц «Большой семерки» (G7) в канадском Онтарио.

При этом Рубио отметил, что пока не может сделать официального заявления на этот счет.

На вопрос о том, примкнут ли Соединенные Штаты к разработке странами Европы планов по конфискации активов РФ, дипломат ответил, что этими вопросами занимается министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, есть «пара стран», которые выступают против этого плана.

В распространенном совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 по итогам встречи в Канаде говорилось, что они продолжают дискутировать на тему возможного использования замороженных российских активов для предоставления помощи Украине.

Ранее Рубио заявил, что у США осталось мало возможностей для санкций против России.

Санкции против России
