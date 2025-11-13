Появились кадры с места крушения истребителя под Петрозаводском

Глава Карелии Парфенчиков показал фото с места крушения Су-30 под Петрозаводском

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места крушения истребителя Су-30 под Петрозаводском.

Он сообщил, что экстренные службы, прибывшие на место происшествия, продолжают работать.

По словам главы региона, членами экипажа оказались военнослужащие 159-го авиационного истребительного полка. Парфенчиков выразил соболезнования их родным и близким, отметив, что власти окажут семьям всю необходимую помощь.

Трагедия произошла в Прионежском районе Карелии. В министерстве обороны России сообщили, что истребитель Су-30 разбился в Карелии во время учебно-тренировочного полета, а все члены экипажа не смогли выжить.

До этого в Дагестане потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Инцидент случился в Карабудахкентском районе 7 ноября. ЧП произошло в районе населенного пункта Ачи-Су. Всего на борту находились семь человек. Трое из них попали в больницу в тяжелом состоянии, еще четверых спасти не удалось.

Ранее СМИ сообщили о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии.