Пассажир отказался лететь в последний момент и вынудил пилотов вернуться на стоянку

В аэропорту Хабаровска самолет вернулся на стоянку по требованию пассажира
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Пассажир российского самолета отказался лететь в последний момент и задержал вылет. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 10 ноября в аэропорту Хабаровска, когда самолет, выполнявший рейс AFL-5919, уже собирался вылетать в Москву.

У одного из пассажиров внезапно изменились планы, и он отказался от продолжения полета уже после того, как лайнер начал выруливать на взлетно-посадочную полосу.

По требованию пассажира экипаж запросил возврат на место стоянки. Что стало причиной такого решения путешественника, не уточняется.

До этого пассажирку, потребовавшую посадить ее рядом с бойфрендом, вывели из самолета. Ее истерика стала причиной почти двухчасовой задержки рейса авиакомпании HK Express из вьетнамского Дананга в Гонконг. Действия пассажирки были расценены как неадекватные и угрожающие безопасности полета, поэтому экипаж принял решение высадить ее из самолета.

Ранее вылет самолета задержали на 4 часа из-за драки двух стюардесс.

