В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе объявлен режим воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Кроме того, Развожаев прикрепил к публикации видеозапись с правилами поведения во время воздушной тревоги.

Предыдущий раз воздушная тревога в городе объявлялась 31 октября в 12:24 (мск). Глава Севастополя тогда призвал жителей города спуститься в укрытие или обезопасить себя дома — закрыть окна, перекрыть воду, газ и отключить электричество. В 12:49 (мск) Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.

До этого режим беспилотной опасности объявили в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Местные власти попросили местных жителей сохранять спокойствие, не доверять непроверенной информации и не реагировать на провокации. Они также предупредили, что местами интернет в регионе может работать медленно.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

Атаки БПЛА на Россию
