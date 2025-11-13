В двух регионах Северного Кавказа объявлена опасность атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности объявили в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Telegram-каналах главы республик Сергей Меняйло и Казбек Коков.

Глава Северной Осетии призвал местных жителей сохранять спокойствие, не доверять непроверенной информации и не реагировать на провокации. Он, как и Коков, предупредил, что местами интернет в регионе может работать медленно.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».