На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог назвала базовые правила ухода за зубами

Стоматолог Першина: профессиональную чистку зубов нужно делать ежегодно
true
true
true
close
Depositphotos

Для сохранения здоровья зубов важно придерживаться лишь нескольких простых, но эффективных правил гигиены. Необходимо чистить зубы два раза в день, пользоваться специальной нитью и ежегодно посещать стоматолога. Об этом RT рассказала врач-стоматолог Ирина Першина.

По словам специалиста, важно обращаться за услугами стоматолога не реже одного раза в год, при этом некоторым могут понадобиться более частые.

Першина напомнила, что необходимо чистить зубы два раза в день ежедневно, не забывая при этом использовать дополнительные средства гигиены, такие как зубная нить и ополаскиватель. Она также добавила, что регулярность процедуры важнее, чем ее продолжительность.

«Утром она до завтрака должна быть или после — здесь тоже есть нюансы. Кому как нравится. Самое главное, чтобы два раза в день почистили. Достаточное время нужно уделить зубам», — сказала стоматолог.

Помимо этого, периодически нужно делать профессиональную гигиену полости рта. Однако ее частота для каждого пациента индивидуальна, а установить ее может только специалист, добавила эксперт.

Кроме того, Першина объяснила, что ирригатор является лишь дополнительным средством, использовать которое вовсе не обязательно. При этом обращаться с таким устройством важно с осторожностью, чтобы не избежать травм.

Эксперт бренда Stomatol Наталья Урванцева отметила «Газете.Ru», что в погоне за желаемым оттенком улыбки многие поддаются рекламе и выбирают модное и не всегда эффективное средство. Однако, по ее словам, для поддержания естественной белизны зубов и удаления налета действительно эффективны и научно обоснованы лишь некоторые компоненты в пастах.

Ранее врач назвала единственное противопоказание к установке виниров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами