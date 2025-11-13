Стоматолог назвала базовые правила ухода за зубами

Для сохранения здоровья зубов важно придерживаться лишь нескольких простых, но эффективных правил гигиены. Необходимо чистить зубы два раза в день, пользоваться специальной нитью и ежегодно посещать стоматолога. Об этом RT рассказала врач-стоматолог Ирина Першина.

По словам специалиста, важно обращаться за услугами стоматолога не реже одного раза в год, при этом некоторым могут понадобиться более частые.

Першина напомнила, что необходимо чистить зубы два раза в день ежедневно, не забывая при этом использовать дополнительные средства гигиены, такие как зубная нить и ополаскиватель. Она также добавила, что регулярность процедуры важнее, чем ее продолжительность.

«Утром она до завтрака должна быть или после — здесь тоже есть нюансы. Кому как нравится. Самое главное, чтобы два раза в день почистили. Достаточное время нужно уделить зубам», — сказала стоматолог.

Помимо этого, периодически нужно делать профессиональную гигиену полости рта. Однако ее частота для каждого пациента индивидуальна, а установить ее может только специалист, добавила эксперт.

Кроме того, Першина объяснила, что ирригатор является лишь дополнительным средством, использовать которое вовсе не обязательно. При этом обращаться с таким устройством важно с осторожностью, чтобы не избежать травм.

Эксперт бренда Stomatol Наталья Урванцева отметила «Газете.Ru», что в погоне за желаемым оттенком улыбки многие поддаются рекламе и выбирают модное и не всегда эффективное средство. Однако, по ее словам, для поддержания естественной белизны зубов и удаления налета действительно эффективны и научно обоснованы лишь некоторые компоненты в пастах.

