Врач назвала единственное противопоказание к установке виниров

К установке виниров практически нет противопоказаний, единственное условие — наличие всех зубов. Об этом рассказала ведущая программы «Доктор И» (ТВ Центр), врач-стоматолог Ирина Першина, передает Pravda.Ru.

Она пояснила, что виниры можно приклеить только на зубы.

«Тут надо отталкиваться от того, показаны ли человеку виниры. Если у него есть свои зубы, он хочет улучшить эстетику, изменить цвет, есть эмали, которые не требуют препарирования под коронку, а можно обойтись винирами, потому что это такое как бы микропротезирование, то нет таких виниров, они нетоксичны, они все абсолютно нормальные, никакого негативного влияния не оказывают. Поэтому если есть показания, то надо ставить виниры», — добавила Першина.

Врач также отметила, что системные заболевания не будут противопоказаниями для проведения процедуры. Однако, по ее словам, люди с тяжелыми болезнями, например, онкологическими, вряд ли будут ставить виниры в такой период своей жизни.

Стоматолог-ортопед высшей категории, к.м.н. «СМ-Стоматология» Юрий Калинин до этого рассказал «Газете.Ru», что к установке керамических виниров есть следующие противопоказания — патология прикуса, патология тканей пародонтита, бруксизм (привычка стискивать и сжимать зубы).

Ранее стоматолог сообщил о подорожании виниров в России.