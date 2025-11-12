Россиянам объяснили, работают ли цветные и угольные зубные пасты

Эксперт Урванцева: зубные пасты с углем нельзя использовать каждый день

В погоне за желаемым оттенком улыбки многие поддаются рекламе и выбирают модное и не всегда эффективное средство, в частности — угольные и цветные пасты. О том, обладают ли они эффективностью, «Газете.Ru» рассказала медицинский эксперт бренда Stomatol Наталья Урванцева.

По словам эксперта, пасты с необычными компонентами, цветными добавками и порошками сегодня можно встретить в масс-маркетах и на просторах маркетплейсов. Покупателей привлекают одновременно и визуальная эстетика (черная или розовая паста выглядят эффектно и дают ощущение «необычности» процедуры), и тренд на натуральность и экзотику, и, конечно, обещания простого решения — «одна баночка вместо похода к врачу».

«Термины «детокс», «натуральный», «эко» в маркетинге чаще эмоциональный, а не научный характер. Например, понятие «детокс для зубов» не имеет существенного медицинского обоснования. Можно очистить зубы от налета, бактериальной биопленки и удалить зубной камень, но это механические или антибактериальные процедуры. Более того, надпись на упаковке «натуральный» совершенно не гарантирует безопасность состава. Ведь натуральные вещества тоже могут быть абразивными или аллергизирующими. В медицине в первую очередь оценивается эффект и безопасность, а не «натуральность», — отметила специалист.

Отбеливающие пасты использовать можно, но с осторожностью и разумным подходом.

«Стоит помнить, что бесконтрольное и чрезмерное использование таких паст может привести к нежелательным последствиям. Отбеливание в домашних условиях при постоянном применении может привести к истиранию эмали, что в долгосрочной перспективе делает зубы визуально более желтыми, а также повышает чувствительность из-за оголения дентинных канальцев. Кроме того, эстетические реставрации (пломбы, вкладки) в процессе могут изменить форму или поверхность и выглядеть неестественно», — рассказала эксперт.

Для поддержания естественной белизны зубов и удаления налета действительно эффективны и научно обоснованы лишь некоторые компоненты в пастах.

«Среди них: фториды (sodium fluoride, amine fluoride), которые укрепляют эмаль и снижают риск кариеса; полифосфаты и пирофосфаты — препятствуют образованию камня, борются с отложениями и пятнами; мягкие абразивы удаляют поверхностные пятна без сильного стачивания; перекисные соединения (пероксиды) при правильной концентрации и под наблюдением врача отбеливают внутренний цвет зубов; ферментные формулы (ферменты, протеазы) мягко разрушают белковые компоненты налета; гидроксиапатит, кальций, фосфаты реминерализируют и восстанавливают микроповреждения эмали», — добавила она.

Как отметила эксперт, в линейке современных средств гигиены особое место занимают зубные пасты с углем. Они демонстрируют высокую эффективность в борьбе со стойким пигментным налетом, который образуется у любителей кофе, чая и у курильщиков. Именно поэтому стоматологи нередко рекомендуют их в качестве средства для коротких, целенаправленных курсов очистки.

«Однако важно подчеркнуть: такие пасты не предназначены для ежедневного использования. Их постоянное применение может привести к повышенной стираемости эмали, поэтому специалисты их назначают короткими курсами», — предупредила она.

Также эксперт отметила реминерализирующие гели. Их действие направлено на укрепление и восстановление зубной эмали, что, в свою очередь, может привести к визуальному осветлению зубов. Эффект достигается не за счет абразивного воздействия или химического отбеливания, а благодаря естественному процессу насыщения эмали минералами.

«Например, гидроксиапатит, входящий в состав многих гелей, обладает уникальной способностью проникать в микроповреждения эмали и заполнять их, создавая на поверхности зуба прочный и гладкий защитный слой. Это не только возвращает зубам здоровый блеск, но и повышает устойчивость к кариесу», — добавила она.

Для ежедневного ухода выбирайте пасту, где есть комбинация мягких абразивов, реминерализирующих и активных противокариозных компонентов.

«Например, можно чередовать использование: утром отбеливающая паста, а вечером — реминерализирующая с фтором и кальцием для восстановления эмали», — резюмировала специалист.

