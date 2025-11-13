На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге раскрыли сеть борделей

В Петербурге правоохранители ликвидировали сеть борделей
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские Петербурга накрыли сеть борделей. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.

Всего в сети было несколько притонов, находившихся на Комендантском проспекте, Васильевском острове и других адресах. Во время рейда сотрудники правоохранительных органов задержали 27 «работниц», оказывавших услуги.

Также поймали организаторов бизнеса (мужчин 29 и 38 лет) и восемь их сообщников, среди них – администраторы и водители.

«Полицейское следствие Курортного района возбудило дело об организации проституции», – сообщается в публикации.

Специалисты провели обыски в салонах и по месту жительства мужчин. У них изъяли телефоны, деньги, прайс-листы, графики работы и другие документы. В отношении женщин уже составили административные протоколы по статье о занятии проституцией.

До этого в подвале московского торгового центра обнаружили бордель. Внутри задержали женщину, выполнявшую функции администратора.

Ранее в Краснодаре супруги обустраивали бордели под вывесками массажных салонов.

