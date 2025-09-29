В Краснодаре супруги обустраивали бордели под вывесками массажных салонов

В Краснодаре супругов задержали за организацию проституции в салонах

Пару из Челябинской области подозревают в организации проституции. Об этом сообщает Управление МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 32-летние супруги организовали бизнес в салонах Краснодара. Работницы якобы делали клиентам массаж, но на деле оказывали услуги непристойного характера.

Супругов, а также троих участников ОПГ задержали. По факту организации проституции возбуждены уголовные дела. Если вину фигурантов докажут, они могут получить до шести лет лишения свободы.

До этого в Калининградской области полицейский стал фигурантом уголовного дела об организации проституции под прикрытием массажных салонов. Он, как полагают следователи, был участником ОПГ из 28 человек.

Полицейский предупреждал владельцев о проверках или предотвращал такие мероприятия, за это он получал деньги, сумма взятки составляла 3,4 миллиона рублей.

Ранее в Забайкалье завершилось расследование дела об организации проституции с участием 50 человек.