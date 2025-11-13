Замглавы департамента здравоохранения Орловской области осудили на три года

Замглавы орловского минздрава отправили в тюрьму по делу о закупке лекарств

Три года колонии Советский районный суд города Орла назначил замруководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлане Жировой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

«Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Кроме того, Жирову на два с половиной года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Суд установил, что с 2019-го по 2022 год Жирова, работая руководителем контрактной службы департамента, организовала закупку отдельных препаратов без учета сведений об их фактической потребности. По этой причине лекарственные препараты общей стоимостью более 46,7 млн руб. оказались невостребованными, их срок годности истек.

7 ноября Любинский районный суд Омской области приговорил бывшего заместителя председателя правительства региона и экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова за получение крупной взятки.

Ранее суд приговорил экс-полковника Минобороны за взятки при приемке продукции.