Эксперт рассказал, какие страны ЕС ввели свои ограничения для российских туристов

Доцент Гареев: ряд стран Евросоюза ввели свои ограничения для туристов из России
Ряд стран Европейского союза (ЕС) ввели собственные ограничения на въезд туристов из России. Об этом ТАСС сообщил доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

«Страны, приостановившие выдачу туристических виз: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды. Въезд для туристов из России, как правило, закрыт, даже при наличии визы другой шенгенской страны (страны Балтии)», — сказал эксперт.

Гареев добавил, что также некоторые страны не останавливали выдачу туристических виз. Однако, по его словам, вместо этого государства ужесточили правила получения документа.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Ранее Захарова рассказала о последствиях ограничения выдачи виз россиянам.

