В Ростове-на-Дону мужчина ударил ножом пассажира трамвая

Telegram-канал Новости Ростова | 161.RU

Пассажир пострадал во время нападения мужчины с ножом в ростовском трамвае. Об этом сообщает Donday.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала. По данным Telegram-канала, неизвестный зашел в салон транспортного средства и с ножом напал на пассажира. Пострадавший получил несколько ранений, он выжил.

Мужчину направили в больницу. О его состоянии и травмах не сообщается, однако свидетели уточняют, что ударов ножом было «очень много».

На месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Петербурге мужчина напал на женщину на детской площадке. У 49-летнего петербуржца возник конфликт с оппоненткой, после чего он ударил пострадавшую ногой в грудь. Затем стал угрожать ножом и говорить о расправе над ней.

В результате женщина сама обратилась к медикам. Самого нападавшего задержали росгвардейцы. Какие слова женщины спровоцировали агрессию не уточняется.

Ранее в Крыму психически больная женщина несколько раз ударила невестку ножом в грудь.

