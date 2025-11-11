На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин с ножом напал на женщину на деткой площадке

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали дебошира, который напал с ножом на женщину на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Инцидент произошел 9 ноября. Около 20:30 сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о том, что на детской площадке на проспекте Стачек мужчина напал на женщину. По прибытии на место ЧП росгвардейцы задержали 47-летнего пьяного петербуржца. По информации пресс-службы, агрессор напал на 49-летнюю женщину, с которой у него возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил ее ногой в грудь, после чего достал нож и стал высказывать угрозы расправой.

В этот момент на место ЧП прибыли росгварейцы и задержали дебошира. Мужчину доставили в 31 отдел полиции. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Ранее мужчина в Москве избил ребенка на детской площадке и попал на видео.

