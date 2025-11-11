На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму психически больная женщина несколько раз ударила невестку ножом в грудь

В Крыму будут судить психически больную женщину, напавшую на невестку с ножом
В Крыму перед судом предстанет женщина, которая несколько раз ударила невестку ножом в грудь. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в конце июля в селе Маловидном. Психически больная женщина поссорилась со своей невесткой, и в ходе конфликта напала на нее, несколько ударив ножом в область груди. Когда пострадавшая попыталась спрятаться в другой комнате, нападавшая настигла ее и сдавила руки на ее шее.

Невестке удалось вырваться и выбежать на улицу, но женщина снова догнала ее и сдавила руки на шее. Пострадавшую спас сосед. Сотрудники полиции задержали нападавшую.

Уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ направлено в суд с ходатайством о применении к фигурантке принудительных мер медицинского характера.

Ранее в Красноярске психически больной мужчина с кухонным ножом напал на прохожего.

