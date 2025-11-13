Во Франции вновь заметили беспилотник над пороховым заводом

Во Франции вновь заметили дрон над заводом, производящим порох для Украины

Во Франции вновь зафиксировано появление неопознанного дрона над территорией завода Eurenco в Бержераке, где производят порох, в том числе для крупнокалиберных артиллерийских снарядов, направляемых на Украину. Об этом сообщила местный прокурор Анн-Сесиль Дюмонтей, пишет РИА Новости.

«Новые случаи незаконного пролета дрона над производственным объектом Eurenco были зафиксированы вчера (12 ноября. — прим. ред.)», — сказала прокурор

Она также сообщила, что компания подала жалобу в связи с инцидентом 10 ноября и планирует подать еще одну.

Представитель префектуры отметил, что, несмотря на оперативное реагирование национальной полиции, обнаружить оператора дрона не удалось.

На фоне участившихся случаев появления неопознанных беспилотников во Франции и других странах Европы усилили меры безопасности вокруг критически важных объектов. В последнее время временно закрывалось воздушное пространство над некоторыми районами Германии, Бельгии и Швеции. Кроме того, в конце сентября БПЛА были замечены над военной базой Мурмелон в департаменте Марна, где проходили подготовку украинские военнослужащие.

Ранее в МИД России назвали хорошо спланированной провокацией инциденты с БПЛА в Европе.