На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции вновь заметили беспилотник над пороховым заводом

Во Франции вновь заметили дрон над заводом, производящим порох для Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Во Франции вновь зафиксировано появление неопознанного дрона над территорией завода Eurenco в Бержераке, где производят порох, в том числе для крупнокалиберных артиллерийских снарядов, направляемых на Украину. Об этом сообщила местный прокурор Анн-Сесиль Дюмонтей, пишет РИА Новости.

«Новые случаи незаконного пролета дрона над производственным объектом Eurenco были зафиксированы вчера (12 ноября. — прим. ред.)», — сказала прокурор

Она также сообщила, что компания подала жалобу в связи с инцидентом 10 ноября и планирует подать еще одну.

Представитель префектуры отметил, что, несмотря на оперативное реагирование национальной полиции, обнаружить оператора дрона не удалось.

На фоне участившихся случаев появления неопознанных беспилотников во Франции и других странах Европы усилили меры безопасности вокруг критически важных объектов. В последнее время временно закрывалось воздушное пространство над некоторыми районами Германии, Бельгии и Швеции. Кроме того, в конце сентября БПЛА были замечены над военной базой Мурмелон в департаменте Марна, где проходили подготовку украинские военнослужащие.

Ранее в МИД России назвали хорошо спланированной провокацией инциденты с БПЛА в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами