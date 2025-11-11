Во Франции заявили о пролете неизвестного беспилотника над пороховым заводом

Europe 1: над пороховым заводом во Франции дважды пролетел неизвестный дрон

Над пороховым заводом во французском Бержераке заметили неизвестный беспилотник. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на сотрудников предприятия.

По словам работников, дрон дважды пролетал над зданиями, где изготавливаются пороховые заряды для нужд армии, вечером понедельника, 10 ноября. При этом система глушения радиосигнала и идентификации беспилотников не сработала, следует из материала.

«На место происшествия было отправлено несколько полицейских патрулей, но пилот дрона не был обнаружен», — говорится в материале.

Завод начал свою работу в январе 2025 года. Предприятие занимается производством пороха для крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

9 ноября агентство Belga сообщило, что три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были замечены над атомной электростанцией Doel в Бельгии. Как уточнил представитель компании, инцидент не повлиял на работу энергообъекта.

Ранее в МИД России назвали хорошо спланированной провокацией инциденты с БПЛА в Европе.