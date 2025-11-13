На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали безопасную дозу растительного масла в день

Диетолог Денисова: в день можно употреблять две ложки растительного масла
true
true
true
close
WIROJE PATHI/Shutterstock/FOTODOM

Растительные масла являются частью сбалансированного рациона, однако важно не злоупотреблять этим продуктом. В день рекомендуется употреблять две столовые ложки растительного масла. Об этом aif.ru рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

Эксперт отметила, что в нерафинированном растительном масле содержится большее количество витаминов и антиоксидантов. Однако, по ее словам, этот продукт нельзя использовать в готовке, поскольку при нагревании он быстро окисляется.

«Образуются трансизомеры жирных кислот, которые в питании необходимо ограничивать, поскольку они являются канцерогенами. Так что нерафинированное масло подходит для салатов и других холодных блюд. Для приготовления пищи с термической обработкой нужно использовать рафинированное растительное масло, у него более высокая точка кипения, оно устойчивее к окислению», — объяснила она.

При этом растительное масло практически полностью состоит из жира. Денисова отметила, что калорийность этого продукта составляет почти 900 калорий на 100 граммов. По ее словам, избежать повышенной калорийности рациона при употреблении масел поможет специальный дозатор, с помощью которого можно заправить салаты и другие блюда.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков до этого предупредил, что за один раз можно съедать не более 25 грамм орехов. По его словам, особенно аккуратно следует быть с миндалем, переедание которого может вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта.

Ранее россиянам рассказали, сколько матчи можно пить в день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами