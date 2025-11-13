Россиянам назвали безопасную дозу растительного масла в день

Диетолог Денисова: в день можно употреблять две ложки растительного масла

Растительные масла являются частью сбалансированного рациона, однако важно не злоупотреблять этим продуктом. В день рекомендуется употреблять две столовые ложки растительного масла. Об этом aif.ru рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

Эксперт отметила, что в нерафинированном растительном масле содержится большее количество витаминов и антиоксидантов. Однако, по ее словам, этот продукт нельзя использовать в готовке, поскольку при нагревании он быстро окисляется.

«Образуются трансизомеры жирных кислот, которые в питании необходимо ограничивать, поскольку они являются канцерогенами. Так что нерафинированное масло подходит для салатов и других холодных блюд. Для приготовления пищи с термической обработкой нужно использовать рафинированное растительное масло, у него более высокая точка кипения, оно устойчивее к окислению», — объяснила она.

При этом растительное масло практически полностью состоит из жира. Денисова отметила, что калорийность этого продукта составляет почти 900 калорий на 100 граммов. По ее словам, избежать повышенной калорийности рациона при употреблении масел поможет специальный дозатор, с помощью которого можно заправить салаты и другие блюда.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков до этого предупредил, что за один раз можно съедать не более 25 грамм орехов. По его словам, особенно аккуратно следует быть с миндалем, переедание которого может вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта.

