Врач рассказал, сколько орехов можно съедать за раз

Врач Поляков: за один раз можно съесть не более 25 грамм орехов
yingko/Shutterstock/FOTODOM

За один присест можно съедать не более 25 грамм орехов. То же количество применимо к семечкам. Об этом в интервью aif.ru сообщил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«При этом особенно аккуратным нужно быть с бразильскими орехами, так как в них очень высокая концентрация селена, поэтому съесть их 4-5 штучек — это потолок», — сказал специалист.

Аккуратнее, по его словам, следует быть и с миндалем, переедание которого может вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта. Допустимая доза — также 25 грамм.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова до этого говорила, что тыквенные семечки по праву считаются суперфудом — они сочетают в себе богатый состав минералов и целый комплекс полезных свойств. Их регулярное употребление полезно для нервной системы, костей, почек и других органов. К тому же, этот продукт нередко называют природным афродизиаком.

Ранее врач назвала лучшие продукты для профилактики осенней хандры.

