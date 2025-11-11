На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, сколько матчи можно пить в день

Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

Японский зеленый чай матча может принести пользу организму, если употреблять не больше одной чашки напитка в день. Об этом Aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, в матче содержится большое количество хлорофилла, антиоксидантов, витамина К и аминокислоты L-теанин.

«Продукт неплох для поддержки детоксикации организма, для снижения свободных радикалов, то есть обладает антиоксидантной защитой, и для женщин отдельно — потенциально полезен, так как обладает противораковыми свойствами», — рассказал он.

Диетолог отметил, что L-теанин успокаивает и стабилизирует нервную систему, при этом улучшая фокусировку внимания. Витамин К, который также содержится в матче, принимает участие в процессе свертываемости крови и ряде других функций. Кроме того, в напитке есть кофеин. По словам эксперта, это вещество обладает бодрящими и тонизирующими свойствами, а также регулирует артериальное давление.

Однако Поляков предупредил, что суточная норма матчи, как и других тонизирующих напитков, — одна чашка.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого предупредила, что чрезмерное потребление японского зеленого чая матча может усугубить уже существующий дефицит железа из-за высокого содержания танинов.

Ранее был назван напиток, способный защитить печень от ожирения.

