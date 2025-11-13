На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Коломойский мог стать информатором по делу о коррупции в энергетике Украины

«Страна»: Коломойский мог стать информатором НАБУ по делу о коррупции на Украине
Vladyslav Musiienko/Reuters

Находящийся в следственном изоляторе украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро Украины в расследовании дела о коррупции в энергетике. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

По информации издания, Коломойский в течение нескольких недель до обнародования дела часто выезжал на допросы в НАБУ. После встреч со следователями олигарх рассказывал знакомым, что «Зеленскому скоро конец».

«Многое указывает на то, что значительный массив информации по Миндичу, а возможно и по Зеленскому, следствию слил Коломойский», — приводит издание слова источника.

Источник отметил, что бизнесмен Тимур Миндич, фигурирующий в деле, долгое время был близок к Коломойскому.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.

