«Граждане СССР» в Чувашии получили сроки за экстремизм

РИА: в Чувашии двух «граждан СССР» приговорили к условным срокам за экстремизм
Владимир Родионов/РИА «Новости»

Двое сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР» (организация запрещена в России) в Чувашии приговорены к условным срокам за экстремистскую деятельность и призывы к насилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ республики.

«Одному из злоумышленников назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Второй осужден на 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запрещено в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете», - отметили в главке.

Как установило следствие, обвиняемые считали себя «гражданами СССР», пропагандировали радикальные взгляды в интернете, в частности, размещали материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий по национальному признаку. В итоге суд признал их виновными в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

4 октября организатора ячейки «Граждан СССР» в Санкт-Петербурге отправили в психбольницу. Женщина неоднократно организовывала видеоконференции для участников, распределяла роли и обязанности среди них, а также хранила документы организации. Кроме того, фигурантка управляла страницами организации в социальных сетях и привлекала новых участников.

Ранее россиянку, отрицавшую существование РФ, осудили за неуплату налогов.

