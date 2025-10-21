Россиянку, отрицавшую существование РФ, осудили за неуплату налогов с 2018 года

Жительница Канска не верила в существование РФ и не платила налоги с 2018 года

Жительница Красноярского края не верила в существование РФ, не платила налоги и попала под суд. Об этом сообщает пресс-служба Канского городского суда.

Женщина отказалась от уплаты транспортного налога, налога на имущество физических лиц, а также налога на доход, полученный от продажи недвижимости. С момента продажи двух квартир в Канске она задолжала государству более 26 тыс. рублей.

Местная жительница предстала перед судом по делу о неуплате налогов и заявила, что не является физическим лицом. Кроме того, она назвала себя гражданином СССР и заявила, что паспорт гражданина РФ был выдан ей обманным путем и является недействительным.

По словам женщины, РФ не является страной, а значит не имеет требовать уплаты налогов у тех, кто проживает на ее территории. Она утверждала, что все люди, считающие себя гражданами Российской Федерации, якобы недееспособны, подвержены психическому расстройству по классификации ВОЗ и «представляют потенциальную опасность для окружающих». Суд выслушал ответчицу и взыскал с нее задолженность в размере 26378 рублей.

Ранее свитер с надписью «СССР» Лаврова раскупили после его приезда на Аляску.