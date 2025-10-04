Организатора ячейки «Граждан СССР» в Петербурге отправили в психбольницу

В Петербурге суд вынес приговор в отношении женщины, которая занималась деятельностью экстремистской организации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, фигурантка состояла в движении «Граждане СССР» (организация запрещена в России). Она несколько раз организовывала видеоконференции для участников, распределяла роли и должности участников и хранила документы организации.

Помимо этого, женщина администрировала паблик в социальных сетях и вербовала людей, чтобы они стали частью организации.

Суд освободил фигурантку от уголовной ответственности. Вместо этого она будет принудительно лечиться в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь.

До этого в Хакасии задержали участника этого же движения. Мужчина пропагандировал его деятельность с помощью бесед с людьми и размещал информацию о нем в социальных сетях. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее житель Башкирии, состоявший в «Гражданах СССР», попал под уголовное дело.