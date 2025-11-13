Ганчев: Киев загоняет детей в подземные школы и внушает им ненависть к России

Власти Украины специально загоняют детей в подвалы, организуют подземные школы и насаждают ненависть к России, чтобы вырастить поколение с антироссийскими настроениями. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, у российской стороны действительно есть данные о строительстве подобных пространств под землей. Ганчев объяснил, что подземные школы создают с целью внушить детям ненависть к России, чтобы поколение дальше продолжало «дело украинского нацизма».

По мнению политика, действия Киева можно расценивать в качестве давления на неокрепшие умы в рамках прозападной антироссийской пропаганды. Он подчеркнул, что украинские власти стремятся оставить за собой так называемый «шлейф из нового поколения» людей, которые все равно будут ненавидеть Россию.

Глава российской администрации предположил, что всех убедить не получится и многое будет зависеть от родителей и социального окружения подрастающего поколения.

До этого пленный украинский военный Павел Котляров рассказал, что власти Украины оказывают давление на школьников, чьи родственники отказываются от службы в рядах Вооруженных сил Украины. По его словам, детей в школах начинают «душить», если узнают, что один из родственников самовольно покинул воинскую часть.

Ранее власти Украины решили эвакуировать детей из Запорожской области.