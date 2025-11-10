На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об угрозах украинским детям за отказ их родных служить в ВСУ

Пленный Котляров: в школах Украины детям угрожают за отказ их родных от службы
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Власти Украины оказывают давление на школьников, чьи родственники отказываются от службы в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал пленный украинский военный Павел Котляров, пишет ТАСС.

«Двое из тех, что с нами приехали, в СЗЧ (СОЧ, самовольное оставление части — прим. ТАСС) ушли. Если есть маленькие дети, то сразу же в школе начинают «душить» . Больница душит, если это сэзэчешник. Придушивают человека, не оставляют вариантов выхода просто», — сказал он на видео, попавшее в распоряжение редакции.

Котляров рассказал, что заплатил сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) $1,5 тыс. (около 121 тыс. рублей — прим.ред.) за уклонение от службы, однако все равно был мобилизован. Мужчина также объяснил, что сдался в поен, поскольку командование отказывалось отправлять им подмогу из-за большого количества ударных дронов Вооруженных сил России.

Накануне представитель киевского областного военкомата Олег Байдалюк заявил, что на Украине мобилизуют в том числе бездомных, годных для службы в армии. По его словам, сотрудники ТЦК «исполняют закон Украины». Поэтому мобилизуют даже бездомных, поскольку отсутствие постоянного места жительства не является причиной для того, чтобы не служить в армии.

Ранее на Украине мобилизовали священника УПЦ.

