Власти Украины решили эвакуировать детей из Запорожской области

Власти Украины постановили эвакуировать детей из района Запорожской области
Gleb Garanich/Reuters

Власти Украины постановили провести обязательную эвакуацию детей из одного района Запорожской области, подконтрольного Киеву. Об этом сообщается в Telegram-канале Кушугумской общины.

Там указали, что обязательная принудительная эвакуация детей с родителями и заменяющими их лицами на территории Кушугумского поселкового совета (поселок Малокатериновка) была объявлена в соответствии с приказом Запорожской областной военной администрации и распоряжением председателя Кушугумского поселкового совета. Уточняется, что решение было принято в связи с активизацией боевых действий.

9 ноября министерство развития территорий Украины сообщило, что власти страны приняли решение об обязательной эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской области и районов Запорожской области, находящихся под контролем Киева. Конкретный перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей, не обнародован.

7 ноября глава военной администрации Сумской области Олег Григоров сообщил, что десятки тысяч человек, проживающих в прифронтовых районах региона, подписали письменные отказы от эвакуации.

Ранее российские военные провели эвакуацию мирных жителей Красноармейска.

