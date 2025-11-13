На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британские военные опровергли слухи о «снайперском туризме» в Сараево

Би-би-си: британские военные назвали городским мифом охоту на людей в Сараево
Сергей Грызунов/РИА Новости

Британские военнослужащие, находившиеся в Сараево в 1990-х годах, опровергли информацию о существовании так называемого снайперского туризма во время осады города. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на ветерана.

По словам военных, слухи о том, что иностранцы платили за возможность стрелять по мирным жителям, являются «городским мифом». Они отметили, что подобные акции было бы практически невозможно осуществить из-за многочисленных КПП вокруг города.

«Любые попытки предоставить иностранцам возможность стрелять по мирным жителям в Сараево были бы логистически сложно осуществимы», — заявили собеседники Би-би-си.

12 ноября издание The Guardian писало, что прокуратура Милана в Италии расследует сообщения о «снайперском туризме» во времена Боснийской войны. Отмечается, что снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари». По данным следователей, представители боснийских сербов во время конфликтов предлагали обеспеченным туристам из Италии возможность «охотиться» на гражданских жителей на улицах осажденного Сараево.

Расследование было начато после того, как миланский писатель Эцио Гаваццени собрал доказательства к жалобе, направленной в прокуратуру Милана бывшим мэром Сараево Бенджаминой Карич.

Ранее монахиня рассказала, как военные ВСУ стреляли по крестам храма в ДНР.

