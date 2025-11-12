На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боснийских сербов обвинили в организации «человеческих сафари» для богатых туристов

Guardian: в Италии расследуют «снайперский туризм» времен Боснийской войны
true
true
true
close
Сергей Грызунов/РИА Новости

Прокуратура Милана в Италии расследует сообщения о «снайперском туризме» во времена Боснийской войны. Об этом пишет The Guardian.

Издание пишет, что снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари».

По данным следователей, представители боснийских сербов во время конфликтов предлагали обеспеченным туристам из Италии возможность «охотиться» на гражданских жителей на улицах осажденного Сараево.

Расследование было начато после того, как миланский писатель Эцио Гаваццени собрал доказательства к жалобе, направленной в прокуратуру Милана бывшим мэром Сараево Бенджаминой Карич.

По словам Гаваццени, приезжавшие на «сафари» в Сараево итальянцы предавались жестокому действу не по политическим или религиозным мотивам, а исключительно для «развлечения и удовольствия». Расположение города в низине создавало удобную позицию для огня с окружающих его гор. По его словам, прибывшие «на охоту» толстосумы вели стрельбу по гражданским лицам без разбора, убивая даже детей.

Столица Боснии и Герцеговины находилась в осаде со стороны Югославской народной армии и Армии Республики Сербской четыре года — с апреля 1992 года по февраль 1996 года. За это время там погибли около 10 тыс. мирных жителей.

Ранее бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича заподозрили в подготовке побега из тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами