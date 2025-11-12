Боснийских сербов обвинили в организации «человеческих сафари» для богатых туристов

Прокуратура Милана в Италии расследует сообщения о «снайперском туризме» во времена Боснийской войны. Об этом пишет The Guardian.

Издание пишет, что снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари».

По данным следователей, представители боснийских сербов во время конфликтов предлагали обеспеченным туристам из Италии возможность «охотиться» на гражданских жителей на улицах осажденного Сараево.

Расследование было начато после того, как миланский писатель Эцио Гаваццени собрал доказательства к жалобе, направленной в прокуратуру Милана бывшим мэром Сараево Бенджаминой Карич.

По словам Гаваццени, приезжавшие на «сафари» в Сараево итальянцы предавались жестокому действу не по политическим или религиозным мотивам, а исключительно для «развлечения и удовольствия». Расположение города в низине создавало удобную позицию для огня с окружающих его гор. По его словам, прибывшие «на охоту» толстосумы вели стрельбу по гражданским лицам без разбора, убивая даже детей.

Столица Боснии и Герцеговины находилась в осаде со стороны Югославской народной армии и Армии Республики Сербской четыре года — с апреля 1992 года по февраль 1996 года. За это время там погибли около 10 тыс. мирных жителей.

Ранее бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича заподозрили в подготовке побега из тюрьмы.