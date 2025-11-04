Монахиня рассказала, как военные ВСУ стреляли по крестам храма в ДНР

Украинские бойцы соревновались между собой в меткости, стреляя по крестам Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на насельницу монастыря, монахиню Варвару.

«Нам люди рассказывали, что в интернете было видео, на котором украинские солдаты со стороны дач демонстрировали свою меткость и, выстрелив из своего орудия, попали в крест», — сообщила она.

Монахиня Варвара добавила, что было бы очень наивно полагать, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ошиблись или случайно попали в крест.

Как отметил директор Фонда поддержки христианской культуры и населения Егор Скопенко, всего в Донбассе в результате атак со стороны украинских войск были повреждены около 200 православных храмов. Некоторые из них оказались полностью разрушены, их восстановление не представляется возможным. При этом к текущему моменту удалось отремонтировать 48 храмов.

2 ноября украинский дрон нанес удар по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал фотографии, на которых видно, что снаружи упал металлический навес над входом в здание. Внутри храма также выявили повреждения.

Ранее сообщалось, что грузинские наемники ВСУ ограбили церковь в Купянске.