СМИ: курсант Московского университета МВД свел счеты с жизнью

Baza: 19-летний курсант Московского университета МВД наложил на себя руки
Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я Кикотя

19-летний учащийся Московского университета МВД свел счеты с жизнью. Все случилось во время занятий, пишет Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения информации на момент публикации нет.

«На месте происшествия работают следственные органы. Погибший молодой человек приехал на обучение в Москву из Твери», — говорится в посте.

В августе этого года в Петербурге 59-летнего пенсионера УФСИН обвинили в доведении до самоубийства 19-летней падчерицы, до которой он домогался. В апреле текущего года молодая девушка совершила суицид на детской площадке на улице Евдокима Огнева. Оперативники установили, что на протяжении нескольких лет погибшая подвергалась систематическому сексуализированному насилию со стороны своего отчима, являющегося пенсионером УФСИН.

Стражи порядка пришли к выводу, что длившиеся годами противоправные действия создали длительную психотравмирующую ситуацию и привели к самоубийству девушки.

Ранее педофил два года совершал надругательства над малолетними падчерицами в Ленобласти.

