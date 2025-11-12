На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде напомнили о праве россиян на компенсацию расходов за детсады

Сенатор Мурог: россиянам положено до 70% компенсации расходов за детсады
true
true
true
close
Lordn/Shutterstock/FOTODOM

Россияне имеют право на компенсацию расходов за пребывание ребенка в детском саду. Сумма компенсации доходит до 70%, а для ее оформления необходимо предоставить соответствующие документы в МФЦ или органы образования, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Получить компенсацию могут родители или законные представители дошкольника, воспитывающегося в государственном муниципальном детсаду. По закону за первого ребенка россиянам полагается не менее 20% от потраченной суммы, за второго ребенка – 50%, и за третьего и последующих детей детей возвращается не менее 70%. В отдельных регионах местные власти могут менять эту форму поддержки, дополняя ее другими льготами для определенных слоев населения – например, для многодетных семей, малообеспеченных граждан, отметил сенатор.

Возмещение затрат производится с фактически внесенной за обучение суммы. Для оформления компенсации нужно собрать следующие документы: заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, реквизиты счета, а также справку о составе семьи и квитанцию об оплате. Все это направляется в бухгалтерию детсада, в МФЦ, органы образования. Также есть вариант направить документы через портал госуслуг, отметил Мурог. Рассматривается заявление, как правило, в течение трех-шести рабочих дней, а выплаты направляют каждый месяц с момента его подачи.

«Данная мера поддержки направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и является важным инструментом реализации государственной политики в области демографии, материнства и детства», — пояснил сенатор.

Он назвал компенсацию оплаты за детсад важной мерой поддержки российских семей.

Напомним, до этого в Госдуме россиянам напомнили о праве частично вернуть средства, потраченные на медицинские услуги, оформив налоговый вычет. Для этого необходимо собрать определенные документы, а затем направить их в налоговую службу, которая проведет проверку и произведет начисление. На текущий год лимит суммы, с которой можно оформить вычет, установлен на уровне 150 тыс. рублей, вернуть с нее можно не более 19,5 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили автоматически зачислять новорожденных в детсады и школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами