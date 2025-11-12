В Совфеде напомнили о праве россиян на компенсацию расходов за детсады

Россияне имеют право на компенсацию расходов за пребывание ребенка в детском саду. Сумма компенсации доходит до 70%, а для ее оформления необходимо предоставить соответствующие документы в МФЦ или органы образования, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Получить компенсацию могут родители или законные представители дошкольника, воспитывающегося в государственном муниципальном детсаду. По закону за первого ребенка россиянам полагается не менее 20% от потраченной суммы, за второго ребенка – 50%, и за третьего и последующих детей детей возвращается не менее 70%. В отдельных регионах местные власти могут менять эту форму поддержки, дополняя ее другими льготами для определенных слоев населения – например, для многодетных семей, малообеспеченных граждан, отметил сенатор.

Возмещение затрат производится с фактически внесенной за обучение суммы. Для оформления компенсации нужно собрать следующие документы: заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, реквизиты счета, а также справку о составе семьи и квитанцию об оплате. Все это направляется в бухгалтерию детсада, в МФЦ, органы образования. Также есть вариант направить документы через портал госуслуг, отметил Мурог. Рассматривается заявление, как правило, в течение трех-шести рабочих дней, а выплаты направляют каждый месяц с момента его подачи.

«Данная мера поддержки направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и является важным инструментом реализации государственной политики в области демографии, материнства и детства», — пояснил сенатор.

Он назвал компенсацию оплаты за детсад важной мерой поддержки российских семей.

Напомним, до этого в Госдуме россиянам напомнили о праве частично вернуть средства, потраченные на медицинские услуги, оформив налоговый вычет. Для этого необходимо собрать определенные документы, а затем направить их в налоговую службу, которая проведет проверку и произведет начисление. На текущий год лимит суммы, с которой можно оформить вычет, установлен на уровне 150 тыс. рублей, вернуть с нее можно не более 19,5 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили автоматически зачислять новорожденных в детсады и школы.