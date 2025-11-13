На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Триллионные убытки»: в Госдуме заявили, что ожирение россиян отнимает 4% ВВП

Депутат Филатова: россияне с ожирением отнимают 4% ВВП – это триллионы рублей
Toby Melville/Reuters

Ожирение – это не только серьезное заболевание, но и «катастрофически» большая нагрузка на экономику страны. В России страдающие этим недугом жители отнимают 4% ВВП – это триллионные затраты на лечение, оплату больничных и раннюю инвалидизацию, заявила депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН.

«По оценкам Минздрава и профильных аналитиков, потери от состояний, ассоциированных с ожирением, могут достигать порядка 4% ВВП. То есть это цифры, измеряемые триллионами рублей», — отметила парламентарий.

Она пояснила, что речь идет не только о затратах на лечение заболевания – ожирение также приводит к ранней инвалидизации, снижает демографические показатели за счет роста преждевременной смертности. Все в целом это создает большую нагрузку на социальную систему страны, пояснила Филатова. По ее словам, только из-за нетрудоспособности граждан с лишним весом государство теряет сотни миллиардов рублей, что подрывает конкурентоспособность всей экономики страны в целом.

Депутат также привела подсчеты, согласно которым нетрудоспособность людей с ожирением, то есть с индексом массы тела выше 30, приводит к потерям до 400 млрд рублей.

«Это эквивалентно 0,5% ВВП. Для экономики страны – это катастрофические цифры», — заключила парламентарий.

Напомним, до этого Филатова также заявила, что ожирение оказывает сильное негативное влияние на демографическую ситуацию в стране, так как у страдающих лишним весом людей репродуктивность снижается вдвое, а также повышаются риски бесплодия. Причем, по ее словам, в 20-30% случаев основной причиной бесплодия в парах становится лишний вес именно у мужчин. Более того, ожирение и повышенный ИМТ снижают шансы на успешное рождение детей с помощью ЭКО, подчеркнула депутат.

Ранее стало известно, что россияне стали втрое чаще делать липосакцию.

