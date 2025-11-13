На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Крайне опасная операция»: россияне стали втрое чаще делать липосакцию

Пластический хирург Мирзабекян: число липосакций среди россиян подскочило втрое
Depositphotos

В России растет спрос на липосакцию – за последнее время число таких операций подскочило втрое. При этом в большинстве случаев жители заблуждаются, полагая, что так можно вылечить ожирение, тогда как речь идет о крайне опасной операции, позволяющей откачать лишь небольшое количество жира, объяснил пластический хирург Юрий Мирзабекян в пресс-центре НСН.

Врач подчеркнул, что хирургическим путем ожирение не лечится – это не более, чем миф и коммерциализация пластической хирургии.

«Липосакция – это не способ похудеть, это всего лишь способ коррекции фигуры, речь про локальные жировые отложения, — пояснил хирург. — Многие полагают, что придут, им откачают жир, и они будут меньше весить. Это делать ни в коем случае нельзя».

Мирзабекян подчеркнул, что речь идет об очень опасной операции, которая имеет высокие риски летального исхода. Однако, несмотря на это, россияне все чаще идут на эту процедуру, причем большинство пациентов делают ее одновременно с абдоминопластикой, заключил врач.

До этого пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко рассказал «Газете.Ru», что результат липосакции сохраняется неограниченное время, если вес стабильный. Физическая нагрузка, правильное питание и сохранение веса помогают сохранить результат вне зависимости от места удаления жира, отметил врач, при этом тоже подчеркнул, что липосакция не является способом похудения.

Ранее пластический хирург назвал операции, которые лучше делать осенью.

