В Газе наблюдаются высокие риски эпидемий

Экологическая ситуация в Газе принимает катастрофические обороты, отмечаются высокие риски эпидемий. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на главу муниципалитета города Хан-Юнис, расположенного на юге анклава.

«Мы сталкиваемся с настоящей катастрофой, которая повлечет за собой распространение болезней и эпидемии», — сказал собеседник канала.

Он отметил, что масштаб разрушений в секторе Газа вследствие военных действий является огромным. Собеседник пояснил, что это затрудняет доступ к местам скопления мусора и отходов, а также делает невозможным их своевременный вывоз. Ситуацию усугубляет и то, что в результате бомбардировок «растительный покров сектора был уничтожен на 90%».

Еще одна серьезная проблемы для Газы — массовый голод. В августе генсек ООН заявил, что голод в Газе представляет собой преднамеренное разрушение систем, необходимых для выживания. По его словам, Израиль несет «безусловные обязательства», касающиеся обеспечения населения анклава необходимыми продовольствием и медикаментами.

