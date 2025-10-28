На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский турист в Таиланде получил мачете по голове

Mash: в Таиланде российскому туристу пробили голову мачете
true
true
true
close
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Российский турист в Таиланде получил мачете по голове, когда поехал за веществами с девушкой и дочкой. На мужчину напали местные, пишет Telegram-канал Mash.

Все произошло в пригороде Пангана. Пара с ребенком приехала в одно из заведений, где торгуют запрещенкой. Уточняется, что жителям Таиланда не понравилось, что девушка снимает происходящее на камеру.

«Тайским торговцам перспектива засветиться на видео не понравилась, они набросились на блогерку — сначала с кулаками, дальше в ход пошло мачете — ее возлюбленному проломили голову. Прямо на глазах у шестилетней дочери», — сказано в посте.

Известно, что пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением черепа и черепно-мозговой травмой. Мужчине, как пишет канал, наложили 18 швов. Mash пишет, что в больнице девушка так же снимала все на камеру и якобы мешала медикам оказывать помощь.

До этого в Орловском районе Ростовской области правоохранители во время патрулирования задержали мужчину, который жарил запрещенные вещества на сковороде и ел.

Ранее пять человек поймали на употреблении наркотиков в петербургском ресторане Ксении Собчак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами