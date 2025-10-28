Российский турист в Таиланде получил мачете по голове, когда поехал за веществами с девушкой и дочкой. На мужчину напали местные, пишет Telegram-канал Mash.

Все произошло в пригороде Пангана. Пара с ребенком приехала в одно из заведений, где торгуют запрещенкой. Уточняется, что жителям Таиланда не понравилось, что девушка снимает происходящее на камеру.

«Тайским торговцам перспектива засветиться на видео не понравилась, они набросились на блогерку — сначала с кулаками, дальше в ход пошло мачете — ее возлюбленному проломили голову. Прямо на глазах у шестилетней дочери», — сказано в посте.

Известно, что пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением черепа и черепно-мозговой травмой. Мужчине, как пишет канал, наложили 18 швов. Mash пишет, что в больнице девушка так же снимала все на камеру и якобы мешала медикам оказывать помощь.

До этого в Орловском районе Ростовской области правоохранители во время патрулирования задержали мужчину, который жарил запрещенные вещества на сковороде и ел.

Ранее пять человек поймали на употреблении наркотиков в петербургском ресторане Ксении Собчак.