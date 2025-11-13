На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти миллион бутылок «взрывающегося» игристого вина отозвали в США

Ethica Wines отозвала миллион взрывающихся в руках бутылок просекко
Depositphotos

Почти миллион бутылок игристого вина были отозваны в США из-за риска взрыва бутылок. Об этом пишет The Drinks Business.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), компания F&F Fine Wines International, торгующая под торговой маркой Ethica Wines, отозвала около 941 400 бутылок Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG после получения десяти сообщений о «разбитых или взрывающихся» бутылках, в том числе об одном случае рваной раны.

Бутылки, продававшиеся в магазинах Costco в двенадцати штатах, опасны и могут взорваться, даже если к ним не прикасаться, отметила CPSC. Агентство рекомендовало потребителям ни при каких обстоятельствах не открывать эти бутылки.

Вместо этого покупателям посоветовали «аккуратно выбросить» их вместе с бытовым мусором и обратиться в Ethica Wines для полного возврата средств.

В октябре Франция увеличила экспорт вина в Россию до максимума за год.

Ранее винодел рассказал, как определить хорошее вино

