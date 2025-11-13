Двоих подростков задержали и допросили по делу об избиении школьницы в Иркутской области

В Иркутской области по делу об избиении девочки допросили и задержали двух подростков в возрасте 14 и 17 лет. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов установили несовершеннолетних, причастных к инциденту. Двоих юношей, школьника и студента, допросили в присутствии законных представителей и педагога-психолога, а затем задержали.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Стражи порядка дадут правовую оценку действиям других причастных к произошедшему.

Инцидент произошел в поселке Большой Луг. По факту избиения 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание. По словам местных жителей, школьники сбились в банду и стали систематически караулить и избивать неугодных им детей. При этом, пытаясь заставить жертв молчать, подростки применяют особую жестокость — одной из пострадавших прижгли ноги утюгом, а на следующий день избили шнуром по лицу.

Ранее девушки-подростки зверски избили сироту в Биробиджане и попали на видео.