На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двоих подростков задержали и допросили по делу об избиении школьницы в Иркутской области

В Иркутской области двоих подростков задержали после избиения девочки
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Иркутской области по делу об избиении девочки допросили и задержали двух подростков в возрасте 14 и 17 лет. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов установили несовершеннолетних, причастных к инциденту. Двоих юношей, школьника и студента, допросили в присутствии законных представителей и педагога-психолога, а затем задержали.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Стражи порядка дадут правовую оценку действиям других причастных к произошедшему.

Инцидент произошел в поселке Большой Луг. По факту избиения 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание. По словам местных жителей, школьники сбились в банду и стали систематически караулить и избивать неугодных им детей. При этом, пытаясь заставить жертв молчать, подростки применяют особую жестокость — одной из пострадавших прижгли ноги утюгом, а на следующий день избили шнуром по лицу.

Ранее девушки-подростки зверски избили сироту в Биробиджане и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами