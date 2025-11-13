Администрация Трампа раскритиковала проект новой АЭС в Британии

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осталась не в восторге от нового проекта мини-АЭС, которую возведут на острове Англси в Великобритании. Об этом пишет газета Guardian.

По данным журналистов, Белый дом рассчитывал, что британские власти выберут в качестве подрядчика для поставки реакторов для станции американскую компанию Westinghouse. Лондон же выбрал технологию Rolls-Royce, поскольку АЭС потребовались менее крупные реакторы.

На стороне Вашингтона неожиданно выступил профсоюз ряда работников атомной отрасли, который отметил, что производство нескольких малых реакторов вместо одного большого не даст большого числа новых рабочих мест, а также не повысит энергобезопасность Соединенного Королевства.

В сентябре сообщалось, что стоимость электроэнергии для промышленности в Великобритании достигла исторического максимума, существенно снижая конкурентоспособность национальной экономики. По текущим данным, британские предприятия платят за электричество почти вдвое больше, чем их конкуренты в ЕС, и втрое больше, чем в США или Китае.

Ранее стало известно о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном.