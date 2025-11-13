На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Администрация Трампа раскритиковала проект новой АЭС в Британии

Guardian: США не понравился проект новой британской АЭС с реакторами Rolls-Royce
true
true
true
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осталась не в восторге от нового проекта мини-АЭС, которую возведут на острове Англси в Великобритании. Об этом пишет газета Guardian.

По данным журналистов, Белый дом рассчитывал, что британские власти выберут в качестве подрядчика для поставки реакторов для станции американскую компанию Westinghouse. Лондон же выбрал технологию Rolls-Royce, поскольку АЭС потребовались менее крупные реакторы.

На стороне Вашингтона неожиданно выступил профсоюз ряда работников атомной отрасли, который отметил, что производство нескольких малых реакторов вместо одного большого не даст большого числа новых рабочих мест, а также не повысит энергобезопасность Соединенного Королевства.

В сентябре сообщалось, что стоимость электроэнергии для промышленности в Великобритании достигла исторического максимума, существенно снижая конкурентоспособность национальной экономики. По текущим данным, британские предприятия платят за электричество почти вдвое больше, чем их конкуренты в ЕС, и втрое больше, чем в США или Китае.

Ранее стало известно о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами