На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еще одну из подозреваемых по делу о коррупции в энергетике арестовали на Украине

На Украине арестовали еще одну из подозреваемых по делу о коррупции в энергетике
true
true
true
close
Shutterstock

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Людмиле Зориной, одной из фигуранток дела о масштабной коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу антикоррупционной прокуратуры.

Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей или залоге в более 15 млн грн ($356 тыс.), считая, что подозреваемая может влиять на свидетелей и уничтожать доказательства.

По данным следствия, Зорина работала в так называемом «бэк-офисе», который занимался легализацией средств. Во время обысков у нее изъяли более $105 тыс. наличными и автомобиль стоимостью более 1 млн гривен ($23,7 тыс.)

При этом подозреваемая в суде заявила, что не виновата и ничего не знала о преступной группировке.

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило в стране преступную организацию, которая систематически получала взятки от контрагентов государственной компании «Энергоатом».

В состав группировки, по данным следствия, входили бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

На фоне этого правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко — у него прошли обыски.

Ранее Орбан заявил, что на Украине работает «военная мафия».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами