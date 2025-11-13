Еще одну из подозреваемых по делу о коррупции в энергетике арестовали на Украине

На Украине арестовали еще одну из подозреваемых по делу о коррупции в энергетике

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Людмиле Зориной, одной из фигуранток дела о масштабной коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу антикоррупционной прокуратуры.

Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей или залоге в более 15 млн грн ($356 тыс.), считая, что подозреваемая может влиять на свидетелей и уничтожать доказательства.

По данным следствия, Зорина работала в так называемом «бэк-офисе», который занимался легализацией средств. Во время обысков у нее изъяли более $105 тыс. наличными и автомобиль стоимостью более 1 млн гривен ($23,7 тыс.)

При этом подозреваемая в суде заявила, что не виновата и ничего не знала о преступной группировке.

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило в стране преступную организацию, которая систематически получала взятки от контрагентов государственной компании «Энергоатом».

В состав группировки, по данным следствия, входили бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

На фоне этого правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко — у него прошли обыски.

Ранее Орбан заявил, что на Украине работает «военная мафия».