В России предупредили о последствиях «сухого закона» в новогодние праздники

В России призвали ввести запрет на торговлю алкоголем во время новогодних праздников, а именно с конца декабря до возобновления рабочего процесса в январе. Однако такая инициатива не поможет достичь реального эффекта и заставить людей пить меньше спиртного – она приведет лишь к созданию теневого рынка, заявил 360.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

С идеей запрета на торговлю алкоголем в новогодние праздники выступил глава «Армии трезвости» и чемпион мира по панкратиону Павел Болоянгов. Он назвал катастрофой последствия распития спиртного во время зимних каникул, в числе которых многочисленные отравления, травмы и так далее.

«Статистика страшная. То есть в интересах государства, по крайней мере, на Новый год ограничить алкоголь стопроцентно. Это сохранит жизни тысяч людей», — убежден Болоянгов.

Однако Шапкин с ним не согласился – по его мнению, эта инициатива не сдвинется с места, ее не будут всерьез рассматривать. Даже если бы соответствующий законопроект утвердили, то никакого положительного эффекта это бы не принесло, считает эксперт.

«Это не повлияет на снижение потребления алкоголя намного. Просто весь рынок уйдет в тень», — пояснил специалист.

Он напомнил, что такой опыт уже был в советское время – как итог, в стране вырос теневой рынок. Причем перевоспитать взрослых людей запретами все равно не получится – важнее всего заботиться о подрастающем поколении, стараясь отучить их от нормализации вредных привычек, подчеркнул Шапкин. В том числе он предложил прекратить показывать в фильмах и передачах процесс распития спиртных напитков, активнее проводить антиалкогольную пропаганду, выпускать социальные ролики на эту тему.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» призвал российских родителей проводить каникулы детей рядом с ними, с пользой и «в здоровом образе», объявив на время в семье «сухой закон».

Ранее в России назвали саботажем идею ввести сухой закон на время СВО.