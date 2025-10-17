На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве нашли наркоплантацию из-за потопа

Прокуратура Москвы сообщила о задержании мужчины за культивации конопли на дому
true
true
true

В Москве раскрыли тайную наркоплантацию после вызова полицейских из-за квартирного потопа. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Женщина вызвала правоохранителей из-за того, что вода затопила ее квартиру на улице Генерала Тюленева. Зайдя в квартиру этажом выше, полицейские увидели 50-летнего мужчина, который подозрительно реагировал на их появление. Когда у того спросили, есть ли в помещении запрещенные вещества, он признал их хранение. При обыске был обнаружен парник для выращивания конопли и 150 г уже высушенного наркотика, который мужчина планировал сбывать мелкими порциями.

50-летний мужчина был задержан и арестован.

До этого в Калининградской области у мужчины на чердаке нашли 56 кустов конопли.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств, и ч. 1 ст. 231 УК РФ — незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Проводятся следственные действия.

Ранее в Чите мужчина получил срок за призывы к экстремизму и 25 кустов конопли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами