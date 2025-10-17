В Москве нашли наркоплантацию из-за потопа

Прокуратура Москвы сообщила о задержании мужчины за культивации конопли на дому

В Москве раскрыли тайную наркоплантацию после вызова полицейских из-за квартирного потопа. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Женщина вызвала правоохранителей из-за того, что вода затопила ее квартиру на улице Генерала Тюленева. Зайдя в квартиру этажом выше, полицейские увидели 50-летнего мужчина, который подозрительно реагировал на их появление. Когда у того спросили, есть ли в помещении запрещенные вещества, он признал их хранение. При обыске был обнаружен парник для выращивания конопли и 150 г уже высушенного наркотика, который мужчина планировал сбывать мелкими порциями.

50-летний мужчина был задержан и арестован.

До этого в Калининградской области у мужчины на чердаке нашли 56 кустов конопли.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств, и ч. 1 ст. 231 УК РФ — незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Проводятся следственные действия.

Ранее в Чите мужчина получил срок за призывы к экстремизму и 25 кустов конопли.