В Петербурге выявили резкий рост числа зависимых

Петростат: число наркоманов и алкозависимых в Петербурге за год выросло на 22%
Yavuz Meyveci/Shutterstock/FOTODOM

Число новых случаев зависимости от алкоголя и наркотиков в Санкт-Петербурге за год выросло на 22%. Об этом сообщает Петростат.

За год алкоголизм впервые диагностировали 1300 петербуржцам, а наркоманию — 512, что на 22 и 24% соответственно больше, чем в 2023 году.

Также в 2024 году в городе на 9,1% увеличилось число жителей с диагностированным сифилисом — на 1200. При этом распространение туберкулеза в северной столице замедлилось на 8,5% — в 2024 году было выявлено 912 новых эпизодов.

До этого в России расширили список запрещенных наркотических веществ еще на 14 позиций.

В перечень, например, вошли флуонитазен, норизотонитазен и гексагидроканнабинол.

В России за незаконное хранение, распространение или производство запрещенных веществ предусмотрены серьезные наказания. Даже за хранение небольшого количества наркотика можно получить штраф, обязательные работы или лишение свободы — от нескольких месяцев до трех лет. Если речь идет о крупной или особо крупной партии, наказание может достигать 10–20 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске женщина получила 10 лет колонии за поцелуй с наркотиками в суде.

