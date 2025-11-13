Минтрансу предложили регулировать цены на авиабилеты во время праздников

В России необходимо отрегулировать цены на авиабилеты во время праздников – для этого важно установить допустимый предельный уровень наценки на перелеты. Соответствующую инициативу председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила в Минтранс.

Как пояснила депутат в беседе с 360.ru, сегодня многие жители не имеют возможности навестить родственников в других городах и регионах из-за того, что во время праздничных выходных цены на билеты резко взлетают.

«В первую очередь страдают самые уязвимые категории — семьи с детьми, студенты, пенсионеры, а также жители отдаленных регионов, для которых авиасообщение остается практически единственным средством связи с другими субъектами РФ», — подчеркнула парламентарий.

Решить эту проблему, по ее мнению, можно с помощью введения так называемых «ценовых коридоров», которые позволят контролировать уровень наценки на билеты во время праздников. Кроме того, Лантратова призвала ввести поддерживающие меры для россиян при раннем бронировании, отметив, что если человек покупает билеты за 30-45 дней до вылета, ему важно предложить максимально выгодные условия.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести единую скидку на авиабилеты для студентов. Он подчеркнул, что учащиеся вузов – это одна из самых мобильных категорий, которые часто путешествуют и ездят к родным и нуждаются в мерах поддержки.

Однако исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, комментируя эту инициативу, предупредил, что такое решение приведет к дефициту авиабилетов, особенно в пиковые периоды. Он пояснил, что авиакомпании уже и без того испытывают нехватку самолетов и проблемы с занятостью кресел, поэтому такая нагрузка рискует стать критической.

