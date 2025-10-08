Россиянам назвали самые выгодные дни для покупки авиабилетов

Эксперт Кузьмин: выгоднее всего покупать авиабилеты за 10-15 дней до вылета

Билеты на самолет оптимально брать за 10–15 дней до вылета, рассказал «Газете.Ru» Артем Кузьмин, заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту.

«Покупать билеты за месяц нет смысла: ближе к дате вылета цена обычно снижается, а затем снова растет перед самым отправлением. Исключение составляют популярные направления в высокий сезон: например, Сочи летом или Горно-Алтайск зимой». Чем направление популярнее, тем заметнее скачки цен», — объяснил он.

По словам эксперта, выгоднее покупать авиабилеты за 10–15 дней до вылета, когда цены достигают минимума.

«Брать билет в последний момент — неудачная стратегия: за три-пять дней до вылета цены резко идут вверх», — сказал Кузьмин.

При этом, как отметил эксперт, иногда выгодные предложения можно встретить за неделю до вылета: билеты стоят на 3–5% дешевле средней цены. Однако этот тренд не работает перед праздниками и в пиковые периоды.

Кроме того, на цену влияет и день недели.

«Чтобы сэкономить, выбирайте рейсы на вторник и среду. А самые дорогие дни для вылета — пятница, суббота и воскресенье. Если есть возможность, сдвиньте поездку, чтобы не вылетать в выходные», — посоветовал эксперт.

По оценке Кузьмина, вылетать вечером или ночью часто дешевле, чем днем. Правда, стоимость таких перелетов быстро меняется. Дневные рейсы стабильнее по цене, зато стоят дороже, потому что спрос на них выше, резюмировал он.

