Россиян предупредили о дефиците авиабилетов из-за введения скидок для студентов

Shutterstock/Ivan Kruk

Если в России утвердят инициативу о введении скидок на перелёты для студентов, то это приведёт к дефициту авиабилетов, особенно в пиковые периоды. Авиакомпании уже и без того испытывают нехватку самолётов и проблемы с занятостью кресел, поэтому такая нагрузка рискует стать критической, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«В этой ситуации дополнительно стимулировать спрос на перевозки — значит, повышать вероятность, что в пиковые даты, например, в период летних отпусков, мы столкнёмся с отсутствием свободных мест. Билетов просто не будет, — подчеркнул эксперт. — Это хорошо сработало бы, если бы у нас не было этого дефицита. Тогда было бы, ради чего стимулировать полёты студентов».

Более того, предложение о скидках не учитывает, что авиакомпании будут впоследствии отбивать затраты с помощью компенсации потерянной выручки, а значит это станет дополнительной нагрузкой для других пассажиров – именно им придётся оплачивать студенческие скидки. С постепенным ухудшением финансовой ситуации в авиакомпаниях нужно будет направлять им средства из бюджета, в противном случае будет непонятно, «за чей счёт банкет», подчеркнул Пантелеев.

«Если перевозчики такие инициативы оплачивают из своего кармана, значит, что за них расплачиваются акционеры авиакомпаний и все пассажиры через неизбежное повышение тарифов», — заключил эксперт.

Напомним, с инициативой ввести единую скидку на авиабилеты для студентов выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, подчеркнув, что учащиеся вузов – это одна из самых мобильных категорий, которые часто путешествуют и ездят к родным. По его словам, необходимо также ввести скидку на проезд в плацкарте для этой категории граждан. Как считает Миронов, государство должно предоставить студентам «более весомые и чёткие гарантии льготного проезда» на период обучения.

Ранее россиянам назвали самые выгодные дни для покупки авиабилетов.

