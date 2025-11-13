Экс-командир «Азова» начал угрожать Зеленскому на фоне коррупционного скандала

Если украинские власти будут защищать лиц, виновных в коррупции, то народу придется «взять ответственность на себя», пригрозил бывший командир националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Либо вы спасаете <...> друзей-коррупционеров, либо спасаете государство — третьего не дано. Сделать этот выбор может только президент или народ Украины», — подчеркнул Кротевич.

По его словам, люди будут воспринимать слова офиса президента Владимира Зеленского как популизм как минимум до тех пор, пока фигуранты дела о коррупции вице-премьер Алексей Чернышов и бывший министр энергетики Герман Галущенко не отправятся в СИЗО.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Одним из главных подозреваемых по этому делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». Детективы НАБУ пришли к нему с обысками, однако на этот момент бизнесмен уже покинул страну.

Ранее в Британии пообещали задать Зеленскому «серьезные вопросы» по поводу коррупции.