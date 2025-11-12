Украинский лидер Владимир Зеленский столкнется с «серьезными вопросами» Запада на фоне разрастающегося коррупционного скандала на Украине. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Сам Зеленский публично поддержал антикоррупционные меры, заявив нации в своем вечернем обращении, что «приговоры должны быть вынесены», и призвав правительственных чиновников «сотрудничать с (Национальным антикоррупционным бюро Украины – «Газета.Ru») НАБУ и правоохранительными органами». Но Зеленский неизбежно столкнется с серьезными вопросами, поскольку его близкие политические и деловые союзники попадут под подозрение», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что антикоррупционные органы Украины имеют тесные связи с европейскими правительствами и спецслужбами стран Запада, поэтому Зеленскому не остается ничего, кроме как поддержать расследования.

«Очень подозрительно, что всего четыре месяца назад Зеленский пытался взять НАБУ и родственное ему агентство САП под прямой контроль правительства, проталкивая спешно подготовленный закон об отмене оперативной независимости агентств», — пишет журнал.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Владимира Зеленского и его друзей в краже миллиардов долларов во время боевых действий. Bloomberg не исключает, что украинский лидер может быть замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, которой руководил его соратник Тимур Миндич. На этом фоне офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы, а кабмин отстранил от работы министра юстиции Германа Галущенко, на которого Миндич оказывал влияние. Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, считают в Кремле.

Ранее Зеленский обсудил с Будановым планы России на 2026 год.