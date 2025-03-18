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Психолог рассказала, как быстрее пережить расставание

Психолог Яушева: проживание эмоций поможет быстрее пережить расставание
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Depositphotos

Проживание эмоций поможет быстрее справиться со стрессом во время расставания с партнером. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

«Необходимо понимать, что времени понадобится много. Горевание, как после утраты, будет приходить волнами. И если давать себе его проживать, интенсивность эмоций будет ослабевать», — предупредила психолог.

Чтобы прожить эмоции, она посоветовала воспользоваться специальными техниками. Например, выписать их на бумагу. При этом эксперт отметила, что на переживания нужно выделить определенное время, вне которого — стараться думать о другом, чтобы не погружаться в них полностью.

Яушева также посоветовала найти деятельность, которая поможет структурировать жизнь и даст чувство контроля над ситуацией. По ее словам, можно провести перестановку в квартире или запланировать переезд, если он необходим. Помимо этого, справиться с расставанием поможет общение с родственниками и друзьями, заключила она.

Международная команда ученых до этого выяснила, что у молодых людей, переживших жестокое обращение в детстве, разрыв романтических отношений может быть связан с уменьшением объема гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и эмоциональную регуляцию. Этот эффект не наблюдался у тех, кто имел опыт детской травмы, но не переживал разрывов отношений, что указывает на усиление последствий ранних травм из-за стрессовых событий во взрослой жизни.

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